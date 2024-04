PREFETTURA DI LECCO, COMPLETATO PIANO DI EMERGENZA DELLA BUTANGAS

LECCO – Il Gruppo di Lavoro insediato presso la Prefettura di Lecco ha approvato il Piano di Emergenza Esterna per l’azienda Butangas s.p.a., con sede a Cesana Brianza, che opera nel settore della ricezione, stoccaggio, imbottigliamento e movimentazione di GPL.

Il PEE verrà pubblicato sui siti istituzionali del Comune e della Prefettura per consentire, nel termine di trenta giorni, le osservazioni da parte di ogni interessato. Il rischio principale connesso all’attività produttiva e approfondito nell’analisi tecnica quanto a capacità espansiva nello spazio, è dovuto all’incendio, con conseguenti irraggiamento e rilascio sostanze tossiche. La pervasività di tale fenomeno all’esterno dello stabilimento, è estesa alla zona di sicuro impatto e di danno nelle quali possono verificarsi effetti irreversibili per le persone.

Il Gruppo di lavoro, coordinato dalla Prefettura e formato da rappresentanti del Corpo dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, di Areu 118 ed ATS, di Arpa si è riunito, in fase istruttoria, alla presenza del gestore per valorizzare il contraddittorio e snellire le esigenze di comunicazione, attualizzando ogni dato rilevante. Nella stesura del piano e dei suoi allegati sono state attuate le recenti Linee guida aggiornate al 2022 e, pertanto, sono stati elaborati i piani operativi di settore con particolare riguardo al supporto cartografico, che definisce ed evidenzia la collocazione dell’azienda nel contesto territoriale ed attenziona eventuali infrastrutture strategiche o insediamenti abitativi nell’area esterna potenzialmente interessata dalle conseguenze di un incidente rilevante.

Per definire le zone da interdire al traffico in caso di incidente, il Comitato Operativo per la Viabilità istituito in Prefettura, con il contributo specifico della Polizia Stradale, ha elaborato un piano viabilistico dedicato. Analogamente, soprattutto grazie all’attività pianificatoria dei Vigili del Fuoco e di AREU 118, sono state individuate le aree per il collocamento del posto di comando avanzato e del posto medico avanzato nonché per l’ammassamento dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze del perimetro esterno dell’azienda collocate nella zona di attenzione. Un dettagliato esame è stato svolto da ARPA per i possibili risvolti sull’ambiente dell’evento incidentale.

Nel contesto dell’attività di coordinamento, è stato curato particolarmente il tema delle comunicazioni alla popolazione, sia preventive e correlate all’ampia divulgazione del piano anche a mezzo social, sia in fase emergenziale, assicurando la sinergia costante tra l’addetto stampa della Prefettura e il sindaco. Da ultimo, nell’allegato dedicato alle comunicazioni si è fatto espresso richiamo alla messaggistica di recente introduzione mediante il riferimento al sistema IT Alert. Quello dell’azienda (deposito) Butangas spa di Cesana Brianza è il quarto piano di Emergenza Esterna che giunge all’approvazione nel giro di poche settimane.