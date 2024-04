L’OPINIONE DI TREZZI: “VALSECCHI E IL PULPITO DEL DISFARE”

Cara Lecconews

Valsecchi ha ragione

sulla programmazione, i disagi, gli annunci che fanno acqua e io ci aggiungo i cittadini che ci restano in mezzo.

Questa Giunta è quantomeno fantasiosa a prescindere dal caso specifico dei doppi scavi.

Valsecchi ha ragione.

Anche per esperienza diretta.

Non vorremo mica far finta di tralasciare i suoi anni di programmazione, disagi, annuncifici, sempre con i cittadini in mezzo quando era assessore o giù di lì, vero?

BASTEREBBE RICORDARE IL MULTISALA.

Ogni mese un annuncio, un’intervista, un convegno, ogni volta la volta buona per un multisala a Lecco. Era a un passo, a un mese, imminente…

anni (manco) utili per lui

Tantomeno per noi cittadini

BASTEREBBE RICORDARE IL TEATRO.

Ogni mese un annuncio, un’intervista, un cronoprogramma, ogni volta la volta buona per una data vera, era a un passo, a un mese, imminente…

anni (manco) utili per lui.

Tantomeno per noi cittadini

BASTEREBBE RICORDAR VILLA PONCHIELLI

E l’Alta scuola di Chef.

Ogni mese un annuncio, un’intervista, una foto pubblicitaria, un presunto ok dell’Europa, ogni volta la volta buona per una data vera, era a un passo, a un mese, a uno step, imminente…

anni (manco) utili per lui.

Tantomeno per noi cittadini

BASTEREBBE RICORDARE L’EX LARIANO

Ogni mese un annuncio, un’intervista, una promessa, un annuncio di ok del Governo, Bandi di qua e bandi di là, un Comitato di amici e ogni volta la volta buona per una data vera, era a un passo, a un mese, a uno step, imminente…

anni (manco) utili per lui

Tantomeno per noi cittadini

BASTEREBBE RICORDARE IL BIONE.

Dopo l’ex ass. Gheza ecco Finlombarda, e ogni mese un annuncio, un’intervista, una promessa e quasi rischiava pure di chiudere e ogni volta la volta buona per una data vera, era a un passo, a un mese, a uno step, imminente…

anni (manco) utili per lui.

Tantomeno per noi cittadini

Per non parlare della programmazione dei lavori Anas che cadeva (fintamente) giù dal pero.

O tra le altre del PalaLecco; Dei sistemi di Trasporto leggeri e sostenibili via terra e via acqua tra Lecco, Mandello, Oggiono; Degli Investimenti su ampliamento del verde cittadino/orti urbani; Delle Certificazioni produttive/marchi di tipicità

(tutte cose scritte, il 13/2/2010 nel suo programma elettorale)

Insomma, in Comune devono accettare le critiche ma con Valsecchi gli vien facile selezionare i pulpiti.

Paolo Trezzi