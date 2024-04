PICCO LECCO, MAINETTI ALTRA CONFERMA PER LA PROSSIMA STAGIONE

LECCO – La mandellese Rachele Mainetti è stata confermata nelle fila della Orocash Picco Lecco.

La classe 2000, di ruolo libero, farà parte della compagine lecchese anche per la prossima stagione.

“É stata una stagione impegnativa per vari aspetti, forse all’inizio un po’ sfortunate però alla fine abbiamo chiuso nel migliore dei modi giocando come una vera squadra e vincendo dieci partite su dieci. Mi reputo molto soddisfatta del lavoro fatto. Sono molta di poter continuare il mio percorso qui a Lecco in modo da poter crescere sempre di più tecnicamente ma anche caratterialmente. Lecco ormai è una famiglia e continuare qui rende il tutto ancora più bello”, precisa Mainetti.