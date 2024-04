MARCO CAMPANARI PRESIDENTE DESIGNATO CONFINDUSTRIA LC/SONDRIO

LECCO/SONDRIO – Marco Campanari, già membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio con delega all’Innovazione, è il nuovo presidente designato per il mandato 2024-2028.

Ingegnere, cinquantacinque anni, al vertice di CICSA GROUP di Beverate di Brivio, il gruppo industriale di famiglia operante dal 1941 e leader nella produzione di catene ed accessori per applicazioni di trasporto di materiali sfusi, Marco Campanari vanta un’articolata esperienza nel sistema confindustriale: è stato infatti presidente dei Giovani Imprenditori di Lecco e presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Lecco e Sondrio; presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; vice presidente di Confindustria Lombardia e componente del Consiglio Generale nazionale di Confindustria. È stato inoltre presidente della Fondazione per la Salvaguardia della Cultura Industriale A. Badoni, membro del CdA di Adapt-Centro Studi Marco Biagi e membro del Consiglio camerale della Camera di Commercio di Lecco. È consigliere di UniverLecco e del Digital Innovation Hub Lombardia.

“Sono molto onorato della designazione e della fiducia ricevuta dai miei colleghi, e riconosco un segnale estremamente importante e di valore nell’indicazione unitaria che è pervenuta sul mio nome. In questo periodo di eccezionale complessità – afferma Campanari – sento di dovermi mettere a disposizione dell’Associazione per dare il mio contributo. Confindustria Lecco e Sondrio è attesa nell’immediato da grandi sfide, e ancor più che in passato è chiamata a svolgere un compito fondamentale per la tutela e la crescita delle nostre imprese e del nostro bellissimo territorio, promuovendo i nostri valori e la capacità di rappresentanza tanto all’interno quanto all’esterno della nostra organizzazione, ed esercitando un prezioso ruolo sociale. Politiche industriali di sviluppo, Sostenibilità, Transizione energetica e digitale, Innovazione ed Industria 5.0, e sviluppo delle filiere, oltre – naturalmente – a tutto quanto afferente al tema Education, saranno alcuni fra i principali capitoli del programma della nuova presidenza, nell’ottica di adeguare sempre più il ruolo, la rappresentanza e i servizi dell’Associazione ai contesti che mutano ormai ad una velocità mai vista”.

Spetterà all’assemblea dei soci prevista nel mese di maggio procedere con l’elezione del presidente, assieme alla squadra di imprenditori che andranno a comporre il consiglio di presidenza.