LECCO – Di ieri l’anticipazione esclusiva su Lecco News del nome designato quale prossimo presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – quello di Ezio Vergani.

A 24 ore data ecco la conferma (vagamente risentita: “abbiamo pensato, che il dibattito su questo tema debba svolgersi nella corretta cornice dei tavoli istituzionali”…) direttamente da chi lo ha “scelto”: i vertici di Confindustria di Lecco e Sondrio.

Eccone il testo completo:

Le anticipazioni apparse sulla stampa in queste ultime ore circa il prossimo rinnovo della Presidenza della Camera di Commercio Como-Lecco ci impongono di intervenire con un breve commento.

Ezio Vergani, come noto, è persona e imprenditore di grande valore che ha alle spalle significative esperienze in ambito associativo, non solo a livello locale e non esclusivamente nel perimetro imprenditoriale.

Anche per queste ragioni abbiamo indicato il suo nome come possibile, prossimo Presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, nella convinzione che le sue caratteristiche ne facciano il giusto candidato ad assumere questo ruolo e rappresentare pienamente entrambi i territori.

L’indicazione della persona di Ezio Vergani da parte di Confindustria Lecco e Sondrio è stata condivisa con le altre Associazioni imprenditoriali lecchesi e auspichiamo che, a partire da questo punto, si possa avviare il dialogo con Confindustria Como e le altre Associazioni imprenditoriali comasche.

Altro non aggiungiamo, ritenendo, come sempre abbiamo pensato, che il dibattito su questo tema debba svolgersi nella corretta cornice dei tavoli istituzionali, dei quali abbiamo il massimo rispetto.

