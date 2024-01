ROBERTA MELESI, IL 6° POSTO IN COPPA DEL MONDO COME “RAMPA DI LANCIO”

BALLABIO – Dopo l’operazione della scorsa primavera alla spalla un po’ “ballerina”, che ora sembra far giudizio, finalmente ecco una grande gioia per la 27enne atleta di Ballabio Roberta Melesi, giunta sesta nel recente Supergigante di Coppa del Mondo ad Altenmarkt in Austria.

Il suo miglior piazzamento di sempre nella competizione, lasciandosi alle spalle gente del calibro di Sofia Goggia e Federica Brignone. Lei tuttavia, al solito ragazza tosta e caratterialmente molto forte, preferisce badare al sodo.

Ecco le sue prime considerazioni:

“Questo sesto posto deve essere la base di partenza ora devo dare continuità al mio percorso, insomma diciamo che ho posato il primo mattoncino …

