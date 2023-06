LECCO – Nei giorni scorsi i componenti del coordinamento provinciale di Lecco di Forza Italia hanno ricevuto la prima convocazione dopo la scomparsa del loro presidente Silvio Berlusconi ed è stata questa l’occasione per ricordarlo con affetto e commozione da parte di tutti gli intervenuti all’appuntamento.

Ai lavori del coordinamento ha partecipato anche il vice commissario regionale Antonello Galiani, (a destra con Roberto Gagliardi, coordinatore provinciale di Lecco) il quale ha fatto presente come sia oggi “indispensabile proseguire nel solco tracciato dalle idee del Presidente anche per restituire, almeno in parte, a lui e alla sua famiglia quanto ci hanno dato in 29 anni, oltre che per la forza che lui personalmente ci ha sempre trasmesso”.

Per fare questo ha ricordato che “bisogna essere presenti sul territorio continuando ad ascoltare le istanze che pervengono dai cittadini ma anche dai pubblici amministratori”. Non è mancato un riferimento alle prossime elezioni ruropee ma anche alle amministrative che si svolgeranno nel 2024 e, parlando delle elezioni, Galiani ha ancora ribadito che non va mai dimenticato come i valori di Forza Italia dovranno essere il faro per chi vorrà impegnarsi politicamente per far comprendere agli elettori che se esiste il leale impegno quotidiano nel sostenere la coalizione di centro destra ai vari livelli, a tutti deve essere altrettanto chiaro che gli Azzurri hanno una personale visione della società e le loro specifiche peculiarità li distinguono dagli storici alleati. Dopo aver ringraziato in modo particolare le donne e i seniores del partito, il vice commissario ha chiesto un caloroso applauso per il compianto presidente al quale tutti hanno aderito sinceramente e con affetto.

All’ordine del giorno c’era molta carne al fuoco, partendo dagli adempimenti formali necessari ad approvare il verbale del precedente comitato provinciale svoltosi nelle sale del Monastero del Lavello lo scorso 31 maggio: questo argomento si è portato appresso la discussione per definire modalità e frequenza di svolgimento dei futuri comitati provinciali. Si è poi passati ad esaminare l’organizzazione dei “gazebi” nei Comuni di Casatenovo, Airuno, Merate, Calolziocorte e Dervio previsti il 24 giugno 2023, finalizzati a dare nuovo impulso alla prossima campagna di tesseramenti per F.I. È inoltre seguito l’aggiornamento dei referenti di area sull’elenco degli amministratori di Forza Italia presenti sul territorio provinciale.

Durante la serata è stata colta l’occasione anche per aggiornare gli astanti nel merito a quanto è stato discusso nel Coordinamento Regionale del 5 giugno scorso ma anche dell’incontro avvenuto a Milano negli uffici del gruppo Forza Italia l’8 giugno con il consigliere regionale Jonathan Lobati e amministratori della provincia. Si è poi proseguito relazionando sugli incontri tra il coordinatore provinciale e gli amministratori del territorio, senza però aver trascurato di occuparsi del confronto da tenersi il prossimo 21 giugno con l’assessore regionale Simona Tironi in merito alle problematiche di alcuni plessi scolastici anche in Valsassina, informando il coordinamento sulla situazione di Lecco vista l’ormai data per sicura fusione tra i gruppi consigliari comunali di “Lecco merita di più” con “Lecco ideale”.

Sono seguite le Comunicazioni conclusive del Coordinatore Provinciale anche per quando riguarda le attuali e possibili prospettive del partito di Forza Italia dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi.