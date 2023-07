Francamente non ho mai dato troppo peso ai sondaggi e devo dire che questo del Sole 24 Ore di oggi sul gradimento dei sindaci non mi ha stupito.



Conosco Beppe Sala che capeggia la classifica e soprattutto conosco la piazza milanese e sono informato sul gradimento. Conosco Mauro Gattinoni sindaco di Lecco che sta al quartultimo posto del sondaggio di tutti i capoluoghi di provincia indagati dal giornale economico, ma soprattutto conosco e frequento la piazza e i marciapiedi di Lecco e quindi non mi sorprende questo risultato per niente.

Credo che in questa classifica, se ricordo bene, nessun sindaco di Lecco sia mai sceso sotto il 50% del gradimento o veleggiava lì attorno. Vedere Lecco in fondo alla classifica fa dispiacere, ma è un sondaggio e con un risultato così nel 2024 dovrebbe migliorare perché ci sono 82 posti da recuperare in salita e solo 3 in discesa, mi auguro veramente che ci sia “un cambio di passo” dopo 3 anni di amministrazione. Mi auguro che il Sindaco anziché fare la guerra contro i mulini a vento si accorga di situazioni imbarazzanti nella sua Giunta con conflitti di interesse e incompatibilità manifeste, forse anche di iniziare a fare a meno di alcuni cattivi consiglieri che hanno solo vocazioni verso politiche revansciste spesso e addirittura contro alleati naturali.

Non sarà un sondaggio negativo per ben 3 anni a segnare il destino di Gattinoni, ma sicuramente sarà la capacità di reazione politica. “Mutatis-Mutandis” avrebbero detto i latini, fatti i dovuti cambiamenti; cambiare ciò che deve essere cambiato diremmo noi!

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare

Appello per Lecco

