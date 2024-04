ANNUNCIO DI LAVORO. ADECCO RICERCA IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI

Per importante studio di consulenza del lavoro, Adecco ricerca un/una IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE DI PAGHE E CONTRIBUTI.

La persona scelta collaborerà all’interno di un team e dovrà gestire in modo autonomo un gruppo di società clienti aventi CCNL differenti.

RESPONSABILITÀ

• Ricezione delle presenze da parte delle società, prima analisi delle stesse per individuazione di eventuali anomalie, evidenza di variabili specifiche (es: premi, indennità, trasferte …); confronto con il cliente in presenza di dubbi o necessità di informazioni aggiuntive

• Gestione di situazioni di malattia, infortuni, maternità, congedi e di temi quali detrazioni, assegni familiari, calcolo TFR

• Inserimento dei dati raccolti all’interno del gestionale aziendale, elaborazione dei cedolini paga, riscontro di eventuali anomalie con l’obiettivo di individuare le problematiche e risolverle; controllo finale prima dell’invio al cliente

• Adempimenti mensili e annuali (F24, Uniemens, CU, 770, Autoliquidazione INAIL…)

• Gestione di assunzioni, proroghe, cessazioni con relative comunicazioni agli enti competenti

REQUISITI

• Titolo di studio: Diploma di Ragioneria (o titolo equipollente)

• Esperienza di almeno 4-5 anni in studi professionali di consulenza del lavoro o associazioni di categorie (o altre realtà similari) con abitudine a gestire in autonomia l’elaborazione di paghe e contributi relativi ad una molteplicità di clienti e di CCNL

• Buona dimestichezza con gli strumenti informatici

• Caratteristiche Personali: precisione, propensione all’ascolto e alla collaborazione, capacità di relazionarsi in modo positivo con clienti, colleghi e responsabili

DETTAGLI ASSUNZIONE

• Prevista immediata assunzione diretta a tempo indeterminato da parte dello studio di consulenza con retribuzione commisurata all’effettiva esperienza maturata

• Orario di lavoro: Full Time o Part Time; il monte orario settimanale verrà definitivo in fase di selezione considerando le esigenze della società e le preferenze della persona scelta (possibilità di flessibilità entrata/uscita/pausa)

• Sede di lavoro: Lecco

Gli interessati possono inviare il proprio CV a lecco.ghislanzoni@adecco.it indicando nell’oggetto della mail “Candidatura Valsassina Lecco News – Impiegato/a Paghe”. Per informazioni aggiuntive, chiamare 0341 353056.

