AZIONE LECCO, IL CALOLZIESE RATTI SCELTO PER IL DIRETTIVO REGIONALE

MILANO – Il congresso regionale di Azione si arricchirà della presenza del calolziese Alessandro Ratti, come anticipato dalla segretaria provinciale Eleonora Lavelli.

Nel pomeriggio di sabato 13, a Milano, si terrà il congresso regionale di Azione in cui, per Lecco, parteciperanno i sei componenti dell’Assemblea con diritto di voto.

Oltre al segretario, il candidato è il deputato Fabrizio Benzoni (già presente all’assemblea lecchese di Azione), verrà eletto anche il direttivo della regione Lombardia. Per la provincia di Lecco sono stati proposti l’ex sindaca di Cassago Brianza, Rosaura Fumagalli, e il calolziese Alessandro Ratti.

La segretaria provinciale di Azione, Eleonora Lavelli, ha commentato: “Abbiamo pensato di affidare questo ruolo ad Alessandro per potenziare Azione a livello territoriale in Valle San Martino: il partito è più radicato in altre zone del territorio, l’obiettivo dunque è arrivare a coinvolgere anche il calolziese. Ratti ha un importante bagaglio di esperienze passate in altri partiti e si sta dando molto da fare in Azione, è entusiasta e ha quello spirito idealista ma concreto nella partecipazione attiva, nella gestione dei gazebo e negli incontri”.

Lavelli sarà presente come segretaria provinciale nella segreteria, insieme agli altri segretari delle province lombarde e ha aggiunto che Azione Lecco “sta preparando del materiale da trasmettere in Parlamento all’onorevole Benzoni sulla questione della Lecco-Bergamo, in aggiunta al materiale sul ponte di Paderno, utilizzando gli strumenti della politica rappresentativa per il territorio”.

Michele Carenini