SCI ALPINO. LECCHESI IN EVIDENZA NELLE GARE ‘ASPIRANTI’

VALFURVA (SO) – Nelle gare valevoli per il Grand Prix Italia Giovani lo Sci Club Lecco si mette in evidenza nella classifica Aspiranti sia nella Discesa Libera che in Combinata grazie ad un ottimo Riccardo Mariuzzo e a Raffaele Monaco.

Nella Discesa Libera di mercoledì Mariuzzo sfodera un’ottima gara tagliando il traguardo in 13^ posizione assoluta col tempo di 1’03”24, che gli vale il 1° posto nella classifica Aspiranti. Molto bene anche in Combinata con l’alfiere dello Sci Club Lecco al traguardo in 15^ posizione assoluta e 1° nella classifica Aspiranti. Raffalele Monaco chiude al 54° posto nella Libera e al 42° posto nella Combinata.

Nella Libera di ieri di nuovo Mariuzzo in gran spolvero con un 26° posto assoluto e mettendo piede sul secondo gradino del podio nella classifica Aspiranti. Molto bene in questa seconda giornata di gare anche Raffaele Monaco, 35° assoluto e 3° nella classifica Aspiranti.

SESTRIERE (TO) – Buone notizie dal Sestriere dove giovedì si è svolto uno Slalom Gigante femminile FIS nel quale Sofia Parravicini si è messa bene in evidenza. La portacolori dello Sci Club Lecco ha chiuso la sua performance tagliando il traguardo in 7^ posizione assoluta col tempo di 1’43”56, che le è valso il 3° posto nella classifica Giovani e il 2° nel GPI (Grand Prix Italia). Per Parravicini una buona gara che testimonia il suo ottimo stato di forma.

Sempre per lo Sci Club Lecco, Linda Amidei 30^, Nicole Giaquinto 42^ e Eleonora Pizzi 60^. Fuori nella prima manche Vittoria Giacomelli.