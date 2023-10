GALBIATE – L’episodio di cronaca a Villa Vergano intorno alle 17:15 di mercoledì quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti da Lecco e Valmadrera per soccorrere una donna finita con la sua auto all’interno di un cortile al di sotto della sede stradale.

Una volta sul posto i pompieri hanno mezzo in sicurezza la vettura e collaborato col personale sanitario per estrarre la donna dell’abitacolo. Quest’ultima è stata infine portata in ambulanza all’0ospedale Mandic di Merate – in codice verde.

RedCro