GALBIATE – Amnesty International Lecco, ResQ People Saving People e Lo Spot hanno organizzato per sabato 7 ottobre a Galbiate “La sfida dei migranti”, una serata di approfondimento di questo tema delicato, drammatico ed attualissimo arricchita dagli interventi degli esperti Fabio Agostoni dell’Equipaggio di Terra di Valmadrera di ResQ e Antonella Cascione del Coordinamento Rifugiati e migranti della Sezione Italiana di Amnesty International.

La serata sarà accompagnata da un’apericena con prenotazione obbligatoria tramite form a questo link. Il tutto si concluderà con musica dal vivo con “The Wild Homeless Rock Band” + Dj Set.

L’appuntamento è quindi per sabato 7 ottobre alle 18 allo Spot di Galbiate, in via Bergamo 1.