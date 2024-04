LECCO BASKET WOMEN: NETTA VITTORIA CASALINGA CONTRO CORSICO

LECCO – La LBW chiude la fase play-in al terzo posto con la netta vittoria casalinga 66-37 conquistata ai danni del Corsico. Tutto facile per le ragazze di Canali che hanno controllato il match dall’inizio alla fine facendo valere il loro maggior tasso tecnico.

Già nel primo periodo le blucelesti mettono la freccia piazzando un parziale di 13-2 che le proietta sul 17-6 del 7′. Corsico prova a rientrare in partita all’inizio del secondo periodo dove le blucelesti pasticciano in attacco ma dopo il 20-19, l’inerzia della gara resta saldamente nelle mani della squadra di casa che dopo l’intervallo mette la freccia sfruttando le triple di Oddo e Capellini e i canestri di Oggioni per il +21 (47-26 del 27′), che di fatto chiude i conti. Nel quarto periodo è pura gestione per le lecchesi con Canali che da spazio a tutta la rosa.

Ora da settimana prossima è tempo di playoff con la disputa degli ottavi di finale con gare di andata e ritorno. Le blucelesti affronteranno il Melzo con la gara di andata in trasferta sabato 13 aprile alle 20:30 e il ritorno al palazzetto di Malgrate domenica 21 aprile alle 18. Vige la regola della differenza canestri per il passaggio ai quarti di finale.

“Le ragazze sono state molto brave, approcciando la partita con grande serietà e applicazione – le parole di coach Canali – Tutte le giocatrici sono scese in campo dando un contributo importante e l’intensità non è mai calata. Abbiamo fatto un campionato di ottimo livello, siamo cresciute e fra alti e bassi abbiamo fatto un percorso di cui essere orgogliosi. Ora testa ai play-off, dovremmo incontrare Melzo ma attendiamo comunicato ufficiale. Avversarie che ben conosciamo e che ci hanno rifilato la sconfitta più amara della nostra storia. Sono sicuramente squadra molto temibile, non ci nascondiamo, ma noi siamo anche una squadra molto diversa da allora. Siamo determinate e cariche, lavoreremo al massimo in settimana per farci trovare pronte e competitive”.

LBW – Arcadis Corsico 66-37

(parziali: 20-13, 31-23, 47-28)

LBW: Bassani 15, Aondio 2, Chitelotti 4, Capaldo 5, Scola 2, Davide 4, Oggioni 9, Oddo 9, Ratti 1, Ciceri, Fumeo, Capellini 15. All.: Canali.

Arcadis Corsico: Redeghieri 2, Ceci, De Pascale 11, Magi 4, Rizzi 6, Natale, Bianchi 4, Manzoli 3, Fordiani 7. All.: Mariani.