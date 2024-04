A OLGINATE IN MOSTRA LA STORIA DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE

OLGINATE – Sabato 11 maggio alle 16:30, presso la nuova sala mostre della Biblioteca Civica“G. Bollani” di Olginate, verrà inaugurata la mostra “Dalla Casa Pirola al Fondo Bastia: la nascita dello storico Palazzo Municipale”. Un evento espositivo nato da un progetto di ricerca promosso direttamente dai dipendenti del Servizio Cultura-Segreteria del Comune di Olginate, che ha permesso di ricostruire le fasi preliminari che hanno condotto alla costruzione del Palazzo di Via Redaelli, ora sede della Biblioteca Comunale.

Un lavoro complesso, il cui obiettivo principale è stato quello di restituire ai cittadini olginatesi la vita “ultracentenaria” di uno degli edifici simbolo del patrimonio storico artistico locale. La ricerca è stata condotta principalmente nell’archivio storico comunale, rilevando particolari inediti, dalla sede originaria ottocentesca alla valutazione e stima d’acquisto di un edificio privato da destinare ad uso comunale, dall’acquisto di un lotto di terreno (“Fondo Bastia”) alla costruzione e inaugurazione del maggio 1895.

La mostra raccoglie documenti e atti originali, molti dei quali risalenti alla seconda metà dell’Ottocento, che raccontano la storia dell’ex Palazzo Municipale, con immagini fotografiche inedite provenienti dalla collezione privata dell’olginatese Luciano Crippa. Nato come “edificio comunale/scolastico”, con questo evento l’ex Palazzo di Via Redaelli ritorna con la propria storia a tutti gli olginatesi ed agli studenti che normalmente varcano il portone d’ingresso dell’edificio per accedere alla Biblioteca Comunale, pur non sapendo che un tempo questo luogo della cultura era anche il centro dell’istruzione olginatese.

A distanza di quasi 130 anni dalla sua inaugurazione, il vecchio Municipio di Olginate è pronto a raccontare la sua storia.

La mostra resterà aperta da lunedì 13 a sabato 25 maggio, nei seguenti orari: lunedì 9.30-12/15-18, martedì 15-18, mercoledì 9.30-12, giovedì 15-18, sabato 9.30-12/15-18.