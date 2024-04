172° ANNIVERSARIO POLIZIA DI STATO: ANCHE LECCO CELEBRA LA GIORNATA

LECCO – La Polizia di Stato celebra oggi il 172esimo anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si tiene nella suggestiva piazza del Popolo, a Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

L’anniversario di fondazione della Polizia è l’annuale appuntamento durante il quale si effettuano i bilanci, si riflette su quanto è stato fatto e su come approcciare alle nuove sfide della sicurezza. Ma è anche il giorno nel quale vengono premiati i poliziotti che si sono distinti per coraggio e abnegazione e si ricorda chi, nei 172 anni di storia, ha dato la vita in difesa dei valori di giustizia e legalità.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, anche nella città di Lecco sarà celebrato l’anniversario. La celebrazione si svolgerà secondo il seguente programma: alle 9 deposizione di una corona d’alloro alla lapide ai Caduti presente nel piazzale della Questura, alla presenza del questore Ottavio Aragona, del prefetto Sergio Pomponio, di una rappresentanza di Funzionari e personale della Polizia di Stato e degli appartenenti all’A.N.P.S. in uniforme sociale e labaro, cerimonia officiata dal cappellano della Polizia di Stato Don Andrea Lotterio.

Alle 10:30 l’inizio Cerimonia ufficiale presso la sala conferenze di “Palazzo delle Paure” in piazza XX Settembre a Lecco, come segue: rassegna del questore e onori; lettura dei messaggi del presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza; proiezione del video realizzato dal Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica; discorso celebrativo del questore della Provincia di Lecco; la consegna ai premiati della Polizia di Stato delle ricompense e dei riconoscimenti; la consegna delle pergamene agli alunni dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Lecco; intrattenimento musicale a cura degli alunni dell’Istituto “A. Stoppani” di Lecco, al quale va un ringraziamento particolare del questore Aragona. Al termine, iniziative di prossimità in piazza Cermenati.

La Polizia di Stato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale, secondo dati aggiornati al 31 dicembre 2023, di una forza effettiva complessiva pari a 99.137 unità. La consistenza del personale che espleta funzioni di polizia (cosiddetti ruoli ordinari) è pari a 93.646 unità di cui 4.428 appartenenti alla carriera dei funzionari e al ruolo direttivo (di cui 137 sono commissari frequentatori di corsi di formazione iniziale), 16.400 ispettori, 1.006 allievi vice ispettori, 15.319 sovrintendenti, 54.111 assistenti/agenti e 2.382 allievi agenti. La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale (comprensiva della carriera dei medici e del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato) è pari a 5.491 unità, di cui 836 appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici/medici e al ruolo direttivo tecnico, 1.339 ispettori tecnici/Banda Musicale, 156 allievi vice ispettori tecnici, 1.606 sovrintendenti tecnici e 1.554 assistenti/agenti tecnici.