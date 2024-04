METEO. GRADUALE PEGGIORAMENTO, PIOGGE DEBOLI SPARSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì e sabato le correnti si disporranno secche prevalentemente da nord, con giornate poco o al più irregolarmente nuvolose in pianura e rinforzo dei venti sul nordovest sabato. Da domenica e per i primi giorni della prossima settimana graduale peggioramento delle condizioni meteo associate ad un minimo in discesa dal centro Europa e in spostamento verso ovest, che determinerà possibili deboli piogge sulla Regione.

Venerdì 19 aprile cielo sereno ovunque nella notte, dal mattino annuvolamenti a media e alta quota sui settori alpini e prealpini. Precipitazioni deboli a ridosso dei rilievi di confine dal tardo pomeriggio. Neve oltre 1600 metri. Temperature minime in calo, massime in rialzo. Zero termico a circa 1800-2000 metri. Venti in montagna deboli da nord.

Sabato 20 aprile cielo sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, irregolarmente nuvoloso a est. Precipitazioni nel pomeriggio deboli possibili. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie. Zero termico tra 1600 e 1900 metri, in lieve calo in serata. Venti in montagna da moderati a forti settentrionali anche a carattere favonico specie sui settori di nordovest.

Domenica 21 aprile cielo poco o al più irregolarmente nuvoloso in montagna al mattino, dal pomeriggio aumento della nuvolosità ovunque. Precipitazioni deboli sparse nella seconda parte della giornata, più probabili sui settori pedemontani e prealpini e pianura occidentale. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico a circa 1500 metri o in lieve calo in serata. Venti in montagna a tratti moderati da nord.

Fonte Arpa Lombardia