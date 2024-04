DOMANI LA PARTITA, ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ ATTORNO ALLO STADIO

LECCO – Domani mercoledì 1 maggio, alle 18, si terrà l’incontro calcistico Lecco-Sampdoria allo stadio Rigamonti-Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e di via Mattei dalle 14 alle 22.

Per arrivare in auto al parcheggio Cimitero “Castello”:

A) Da SS36 uscita “ValsassinaManzoni” (Verde)

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni

1ª Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di via Eremo

2ª Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di via Redipuglia

3ª Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa

4ª Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in via Mattei

B) Da SS36 uscita “Lecco Centro” (Blu)

1ª Rotonda girare a DX (1° Uscita) su via Besonda Inferiore

Proseguire diritto su via Belfiore

Giunti all’intersezione semaforizzata svoltare a SX in via Di Vittorio

Intersezione semaforizzata proseguire diritto in via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in via Mattei

Percorsi ingresso stadio

Curva Nord e Tribuna Centrale:

Percorso 1 “Rosso”: Percorrere Via Solferino all’incrocio con Corso Matteotti girare a SX fino a raggiungere l’incrocio con Via Fratelli Ticozzi girare a SX fino a raggiungere Via Don Pozzi

Percorso 2 “Giallo”: In alternativa al percorso nr. 1 “Rosso” è possibile percorrere Corso Matteotti fino a raggiungere la rotonda di Via XI Febbraio girare a SX proseguire fino alla rotonda con Via Don Pozzi e girare a SX.

Percorso Distinti:

Percorso 3 “Blu”: Dalla rotonda di Via Solferino percorrere Via Don Pozzi fino all’incrocio con Via Giovanni Pascoli quindi girare a SX.

Percorso Curva Sud (Ospiti):

Percorso 4 “Verde”: Dal parcheggio Cimitero “Castello” percorre Via Enrico Mattei fino a Via Ponte Alimasco e girare a DX proseguire fino all’incrocio con Via Cantarelli quindi girare a SX.