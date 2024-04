QUESTURA, ALL’UFFICIO PASSAPORTI IN SERVIZIO I VOLONTARI DELL’ANPS LECCO

LECCO – Hanno preso servizio oggi all’Ufficio Passaporti della Questura cittadina i poliziotti dell’A.N.P.S. – Sezione di Lecco.

Il questore di Lecco Ottavio Aragona nei giorni scorsi ha infatti sottoscritto una convenzione con i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Lecco, ex appartenenti alla Polizia di Stato, che dal martedì al giovedì, con orario dalle 08.30 alle 11.30, si occuperanno dell’assistenza al personale dello stesso Ufficio Passaporti e cureranno l’accoglienza dell’utenza che si recherà agli sportelli per le richieste di rilascio e ritiro dei passaporti. Il personale è dotato di apposita pettorina dell’A.N.P.S. che li renderà riconoscibili da tutti.