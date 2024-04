LECCO – Il Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco insieme alla soreu118 sono intervenuti stamattina in via Paolo VI a Lecco per un incidente stradale.

Hanno messo in sicurezza l’unica auto coinvolta, che si è ribaltata. Il conducente non ha richiesto alcun intervento sanitario ed è uscito apparentemente illeso dalla vettura.

RedCro