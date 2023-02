LECCO – Sono sotto agli occhi di tutti le agghiaccianti immagini del sisma che ha sconvolto la Turchia e la Siria, con il numero di vittime e di sfollati che aumenta tragicamente di ora in ora. Anche da Lecco è possibile aiutare: è infatti partita la raccolta fondi per sostenere i Paesi e coloro che hanno perso tutto in una delle calamità naturali più imponenti nella storia moderna.

In particolare, il progetto è partito dall’Associazione Culturale Alevite Bektasi d’Italia, composta da 80 famiglie turche, con sede a Lecco, anche se, a breve, si sposterà a Molteno.

“Siamo legati a una federazione a sede in Germania, per cui noi, come associazione Alevite, raccogliamo i soldi per poi mandarli alla federazione AABF in Germania e loro li girano ad AFAD (Autorità turca per la gestione delle emergenze e dei disastri naturali), ente operativo nelle zone colpite. Preferiamo far donazioni poiché le condizioni climatiche ritardano l’arrivo dei materiali fisici e attualmente è più veloce e sicuro aiutarli in questo modo” ci spiega un membro del gruppo.

QUESTI I DATI PER LE DONAZIONI: