WWF: A GALBIATE “PICCOLI AMICI ALATI” PER TUTTI I BAMBINI

LECCO – Per l’ottavo anno, forti del gradimento delle scorse edizioni, l’Associazione WWF Lecco ripropone il tradizionale evento dedicato ai bambini, organizzato in collaborazione con il Parco Monte Barro e con il supporto di Il Campo dei Fiori di Galbiate.

La proposta “Piccoli amici alati” è rivolta quest’anno ai nati negli anni 2013/14/15/16 per un pomeriggio di gioco, disegno e creatività, sabato 2 dicembre in via Bertarelli a Galbiate. Il programma dell’evento prevede proiezioni di video a tema naturalistico, seguiti da giochi a tema e disegni, per insegnare ai bambini a riconoscere le più comuni specie di uccelli che popolano il nostro territorio.

A seguire la realizzazione delle fantastiche “Palline Babadou”, con tanti semini gustosi, che ogni bimbo potrà appendere sugli alberi dei proprio giardino o sui terrazzi o davanzali delle finestre di casa, per aiutare gli uccellini nella stagione fredda. Non mancherà una gustosa merenda bio a chilometro zero, offerta dall’Azienda Agricola Conca Sandra di Perledo.

Al termine della giornata a tutti i bambini verrà rilasciato un attestato di partecipazione, insieme ad alcuni gadgets e a una simpatica sorpresa offerta da “Il Campo dei Fiori” di Galbiate, anche quest’anno prezioso partner dell’evento WWF.