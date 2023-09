ELLO – “Entusiasmo e voglia di fare” hanno caratterizzato la ripresa dei lavori alla seduta del primo Comitato Provinciale di Forza Italia dopo la pausa estiva che si è svolto a Ello, inaugurando la prima tappa di un percorso che, di volta in volta, porterà i vertici Azzurri nelle aree della provincia di Lecco che si stanno apprestando alla tornata di elezioni amministrative ed europee che si svolgerà nel 2024.

Dopo l’informativa al Comitato sulle iniziative e le attività svolte dal giugno scorso si è provveduto a rendere edotti gli intervenuti dell’articolato dibattito avvenuto al coordinamento regionale del 4 settembre a Milano e alle determinazioni assunte dal consesso. Riprendendo il discorso iniziato prima dell’estate sugli aspetti organizzativi e più operativi dell’attività del partito, la discussione si è concentrata sull’ulteriore definizione del metodo di lavoro da adottare e seguire sul territorio anche per quanto riguarda le attività da svolgersi nei prossimi mesi con particolare attenzione a quelle da predisporre in vista delle elezioni che chiameranno i cittadini alle urne per i rinnovare, ai vari livelli la rappresentanza popolare nel lecchese.

Dopo le uscite sul territorio con i gazebi, organizzate a giugno e luglio 2023 in varie zone della provincia, al fine di incentivare e vivacizzare anche i nuovi avvicinamenti al partito di Silvio Berlusconi, sono stati aggiornati i risultati della campagna di tesseramento e sono state fornite le indicazioni a iscritti e attivisti per continuare l’opera di sensibilizzazione e recupero di quelle persone che negli anni scorsi si sono allontanate da Forza Italia ma che ancora credono e si riconoscono nei suoi valori che sono l’elemento di raccordo e di forte unione fra le diverse visioni politiche che sono presenti nella coalizione di Centrodestra.

Si è poi proceduto ad informare il Comitato Provinciale sulla recente istituzione del “Dipartimento Energia” e alla nomina del suo responsabile che sarà il valsassinese di Introbio Gianfranco Magni, amministratore pubblico di lungo corso: autentico esperto del settore si occuperà, infatti, di coordinare l’attività in tema di Energia mentre a un profondo conoscitore della materia sarà presto affidata la delicata partita della Sicurezza. E’ peraltro allo studio l’individuazione di altre personalità di rilievo cui affidare la responsabilità di altri Dipartimenti quali, ad esempio, l’Istruzione, il Commercio e il Benessere degli animali.

La ripresa dell’attività del partito sul territorio non è comunque svincolata dal lavoro preparatorio che anche in provincia di Lecco coinvolgerà iscritti e simpatizzanti in vista degli impegni per la prossima stagione congressuale che in Forza Italia vedrà prioritariamente svolgersi il congresso nazionale a Roma il 24 e il 25 febbraio del prossimo anno con il seguente ordine del giorno: “Elezione del segretario nazionale, elezioni dei membri del Consiglio nazionale ed elezione dei membri della Segreteria nazionale”. In questo contesto si intendono confermare gli ideali europeisti, cattolici e liberali del fondatore Silvio Berlusconi, nei quali si crede ancora fortemente ma anche si intende allargare la partecipazione alla vita del partito includendo figure di rilievo territoriale, riservando particola attenzione alla situazione nel comune di Lecco al fine di riprenderci il governo della città.

Per fare questo e assumere anche in ambito provinciale un ruolo da comprimario nel Centrodestra locale si sono già attivati i responsabili di Circoscrizioni e Dipartimenti in Forza Italia, oltre ad aver già previsto e abbozzato l’organizzazione di eventi mirati “per approfondire le tematiche politiche, economiche, ambientali e sociali che stanno alla base dell’impegno che ogni Azzurro certamente e convintamente non farà mancare al partito per centrare gli obiettivi che insieme ci siamo prefissati” dichiara Roberto Gagliardi – Coordinatore Provinciale Forza Italia Lecco -. Questo nella consapevolezza che si debba investire di più su Scuola e Associazionismo che sono le basi culturali e sociali che certamente consentono di prevenire i diffusi fenomeni di disordine comportamentale che caratterizzano la condotta di molti giovani e giovanissimi e ciò anche a difesa delle donne che almeno in futuro non dovranno essere “Mai sole”, così come ricordato da Anna Scola responsabile provinciale di “Azzurro Donna” e previsto dalla proposta di Legge depositata recentemente in Parlamento da Forza Italia con l’obiettivo di proteggerle, elevando il quotidiano livello di prevenzione e dunque garantendo a tutte le donne maggiore sicurezza per evitare aggressioni e facilitare le loro richieste di aiuto”.

L’accorato intervento del Presidente del partito Antonio Conrater, del Vice Coordinatore regionale di Forza Italia intervenuto online e le comunicazioni del Coordinatore Provinciale hanno concluso la serata, senza trascurare di ricordare agli intervenuti l’incontro dei Seniores del 18 settembre che si terrà a Lecco in un noto ristorante di Maggianico e che servirà ad affinare il confronto politico anche con i nuovi amici che si stanno riavvicinando al nostro partito, rinsaldando al contempo quei legami di amicizia e reciproca considerazione che stanno alla base e su cui si fondano i presupposti dell’azione politica e amministrativa che darà i suoi frutti nei prossimi mesi che saranno densi di eventi e di impegni anche per gli Azzurri lecchesi.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in questi due mesi di Coordinamento – conclude Gagliardi -, il detto “Ad Agosto Partito non ti conosco” non lo abbiamo per nulla seguito. Infatti abbiamo raccolto e accolto diverse adesioni anche di Amministratori che in questi anni ci avevano lasciato. Forza Italia Lecco c’è!”.