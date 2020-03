LECCO – Le misure adottate dalle istituzioni per fornire un adeguato sostegno alle aziende che operano nel settore del Turismo devono essere implementate il più rapidamente possibile al fine di evitare che i catastrofici effetti che la crisi del “Coronavirus” sta provocando sull’economia nazionale e quella lombarda in particolare, si protraggano nel tempo, amplificando oltremodo i danni che il drammatico calo di turisti sta infliggendo al comparto ricettivo regionale.

Nella nostra regione ci sono state disdette di prenotazione che variano dal 70 all’80%. Solo per Milano le perdite si attestano intorno ai 2 milioni di Euro al giorno, mentre le località montane hanno subito cancellazioni che sfiorano il 50/60%. Non sono immuni dalla consistente contrazione della domanda, neppure le strutture che operano nelle provincie, che hanno subito la cancellazioni di numerose prenotazioni sia a causa dello slittamento di fiere importanti -Salone del Mobile- sia a causa del blocco delle attività commerciali, che hanno imposto un drammatico calo del personale “trasfertista” proveniente da altre regioni italiane e dall’estero.

Per questo “+Europa Lombardia” chiede che le Amministrazioni locali, su sollecitazione di Regione Lombardia, adottino in tempi assai rapidi quelle misure indispensabili ad alleviare lo stato di sofferenza delle imprese lombarde operanti nel settore turistico. Tra queste misure, a mero titolo esemplificativo, dovrebbe essere previsto lo slittamento delle scadenze delle imposte locali di almeno 6 mesi e l’ attivazione, presso le banche operanti sui vari territori, di strumenti per l’agevolazione del credito come l’accensione di prestiti o mutui a tasso zero e con rimborso non prima dei 12 mesi.

Fondamentale sarà predisporre, sin da subito, iniziative promozionali rivolte all’estero per recuperare la fiducia dei turisti internazionali, perché tornino a scegliere l’Italia e la Lombardia come mete preferite dei loro viaggi.

In un momento come quello attuale, dove il turismo rappresenta una voce fondamentale per l’economia della nostra regione, è inevitabile assumere le misure di sostegno necessarie a sostenere le strutture ricettive di cui la Lombardia si è dotata. La tempestività è un elemento fondamentale per riuscire a mantenere integro il sistema ricettivo lombardo. Quando l’emergenza “Coronavirus sarà terminata, i flussi turistici riprenderanno e se il nostro territorio non sarà’ in grado di far fronte alle richieste dei turisti che sceglieranno la nostra regione, perché costrette alla chiusura, quegli stessi flussi si rivolgeranno a territori diversi dai nostri.

Costruire un tessuto economico competitivo come quello turistico lombardo non è stato facile e non lo sarebbe nel momento in cui la Lombardia si trovasse nella malaugurata situazione di non disporre più di un sistema ricettivo adeguato. Le misure che sono state sino a questo momento previste devono essere erogate nel più breve tempo possibile proprio per evitare che il nostro sistema ricettivo vada in “panne”.

Luca Perego, portavoce di +Europa Lombardia e membro del Consiglio Nazionale di “+Europa”

Ilaria Botti, portavoce di +Europa Lombardia