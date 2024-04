VALMADRERA – Intervento alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 25 aprile, per i Vigili del Fuoco, entrati in azione con sette mezzi da Lecco e Valmadrera per estinguere un incendio scoppiato in un capannone di via Como, a Valmadrera. Sul posto due autopompe, due autobotti, un’autoscala, un carro aria e un mezzo con l’attrezzatura per la ventilazione. Le fiamme sono state estinte nel corso della mattinata.