BMX GARLATE: A BESNATE PER LA QUINTA E SESTA TAPPA DEL CIRCUITO ITALIANO

BESNATE (VA) – Impegno, per il gruppo Bmx Quota 20 Garlate, con le gare valide per la quinta e sesta tappa del Circuito Italiano di Bmx. Siamo a Besnate in provincia di Varese, in una competizione dove non hanno gareggiato i piloti delle categorie Junior, Under 23 ed Elite.

Il resto del team BMX Quota 20 Garlate ha registrato un altro weekend un po’ sofferto e avaro di risultati e si trova a questo punto all’ottavo posto nelle classifiche a squadre generale e per categorie giovanissimi. Il migliore è stato Martino Caslini, con l’Esordiente del II anno (14 anni) che ha centrato due secondi posti, sfiorando anche la vittoria.

Per quanto riguarda il primo giorno di gara a Besnate, molto buona la prestazione del promettente G1 (7 anni) Ryan Motta, con il rider che centra la finale classificandosi settimo. Sempre tra i migliori Mattia Accusato (G2, 8 anni), giunto quinto. Nei G4 (10 anni) con Davide Gatti che è riuscito ad arrivare sesto, un risultato che può dare autostima al giovane atleta. Ottima la gara di Giorgio Valsecchi (Cruiser Allievo) settimo nella finale A. Finale anche per l’Esordiente del I anno (13 anni) Lorenzo Mazzoleni giunto ottavo posto. Nella prima giornata Leonardo Martis (G3), Pietro Tavola e Mattia Morello (G4), Matteo Laddaga (Cruiser O.40), Logan Brioschi Pistoia (G5), Marco Balestrazzi (G6), Matteo Raccagni (Es I anno) e Davide Cattaneo (Allievi) hanno raggiunto le semifinali.

Gli altri rider presenti sabato sono stati Paolo dell’Aquila, Samuel Testa, Sebastian Laddaga, Achille Sancassani, Gabriele Gamba, Alessandro Maria Brini, Francesco Caslini, Daniele Biffi e Giovanni Caslini. Tutti loro hanno partecipato alle manche di qualificazione. Elisa Magni a Besnate ha disputato la gara fra le donne open 15+ ottenendo un buon quinto e quarto posto.

Nella seconda giornata di gara, ai rider che hanno corso il sabato si sono aggiunti Amelia Radaelli, Filip Saganiak, Edoardo Panza, Simone Bonacina e Riccardo Cornaggia. Ai quarti di finale si sono fermati Pietro Tavola e Giacomo Zangani (Es II anno). Buon piazzamento in semifinale per Logan Brioschi Pistoia, assieme ai compagni Leo Martis, Davide Gatti, Matteo Laddaga e Marco Balestrazzi. Per quanto concerne i finalisti, Ryan Motta è ottavo pur non arrivando al traguardo a causa di problemi in pista. Stesso risultato per Mattia Morello con Giorgio Valsecchi settimo. La coppia degli Esordienti I anno (13 anni) Matteo Raccagni e Lorenzo Mazzoleni sono protagonisti di una convincente prestazione in finale chiusa rispettivamente al quarto e quinto posto. Ultimo, ma non ultimo, anzi primissimo a scendere in gara, il piccolo Liam Laddaga che ha debuttato fra gli Apripista nel circuito italiano.