LECCO – La Festa del Grazie ha concluso l’anno di catechismo all’oratorio San Luigi di Lecco Centro con la messa, pranzo per le famiglie e giochi. Interessante è stata la presentazione del nuovo oratorio e la visita guidata col progettista Giorgio Melesi.

Due gruppi, uno condotto da don Marco Della Corna e l’altro dal prevosto, don Davide Milani, hanno guidato gli iscritti lungo il cantiere e hanno presentato lo stato dei lavori. I lavori del nuovo complesso oratoriano, in teoria, dovrebbero terminare nell’autunno del 2024.

Caratteristiche sono l’apertura alla città, con al centro proprio l’oratorio che avrà saloni, aule, cucina, segreteria, abitazione del prete oltre a campi da gioco. Poi la piazza antistante che fa parte del Progetto Emblematico.

L’oratorio si inserisce nel più ampio progetto del Nuovo Centro di Comunità San Nicolò che propone una riorganizzazione funzionale del comparto parrocchiale, posto nel centro della città di Lecco, in un’area dalla forma rettangolare perpendicolare al Lario. La percorribilità longitudinale dell’area che avviene con un percorso nel verde a fianco della basilica e attraverso lo stesso oratorio pone quest’ultimo, nella sua posizione centrale nella zona, ad essere “varco” di congiunzione tra la piazza e la zona sportiva parrocchiale posta a monte.

Dall’8 all’11 giugno grande successo ha avuto la Festa Popolare che ha coinvolto i tanti intervenuti in concerti, giochi e divertimento. Partecipati sono stati i tornei di calcio con l’undicesima edizione del Memorial Carozzi Sandionigi, pallavolo e burraco; frequentata la cucina sempre aperta. La festa rientrava nel progetto di ‘Generazione in piazza’, promosso dalla Parrocchia San Nicolò di Lecco, che si è aggiudicata il bando ‘Emblematici Maggiori’ di Fondazione Cariplo con ‘Una piazza di comunità per saldare culture, esperienze, pratiche e generazioni’.

Di rilievo, tra l’altro, la partecipazione dell’attore Giovanni Scifoni che ha fatto divertire tutti con lo spettacolo intitolato Anche i santi hanno i brufoli.

Don Marco Della Corna ha celebrato la messa con il mandato ai numerosi animatori che organizzeranno l’oratorio estivo 2023.

Mandato animatori: