LECCO – Con una sconfitta e due vittorie si è concluso il campionato autunnale degli Esordienti 2010 dell’Aurora San Francesco. La squadra allenata da Michele Mazzoleni, Paolo Frigerio, Luigi Perrucchini e Arturo Lettieri nella trasferta a Casatenovo ha perso sotto una pioggia incessante. Su un campo comunque praticabile in sintetico di grandi dimensioni la formazione di casa ha disputato una partita senza storia per i biancorossi con gli avversari superiori in tutto.

Dopo una serie di prestazioni incolori la squadra degli Esordienti 2010 era chiamata al riscatto che, prontamente, c’è stato. Nonostante il campo un po’ pesante la prestazione è stata di assoluta qualità. La formazione dei biancorossi si è rivelata solida in difesa ed efficace in attacco. La Rovinata non è riuscita a esprimere il proprio gioco tanto che l’Aurora ha vinto tutti e quattro i tempi con autorevolezza e merito, recuperando morale ed entusiasmo.

Neanche il tempo di rifiatare dopo la gara con la Rovinata che i ragazzi sono impegnati nel recupero, il giorno dopo, con la forte squadra dell’Arcadia Dolzago. Tifo avversario caloroso per una squadra ostica e decisa. Nonostante la stanchezza del giorno prima i giovani dell’Aurora non mollano niente e anzi dimostrano una superiorità mentale con buona tecnica e veloce fraseggio che mette in difficoltà gli avversari. Il primo tempo finisce 0-0. Nel secondo e terzo periodo vittoria meritatissima dei biancorossi con applausi per un gruppo ritrovato e motivato, che conclude bene il campionato.