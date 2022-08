LECCO – Giorni di test importanti per la Calcio Lecco 1912, che scenderà in campo oggi e sabato 6 agosto per due amichevoli precampionato. Questa sera, ospite al Rigamonti-Ceppi sarà la Varesina, mentre nel weekend toccherà alla Pro Vercelli.

Il calcio d’inizio per entrambe le sfide è in programma alle 18 e l’ingresso allo stadio sarà libero, con i tifosi che potranno accomodarsi senza pagare il biglietto in tribuna e in curva nord. Resteranno invece chiusi gli altri settori dell’impianto.