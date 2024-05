CALCIO LECCO. IL PENULTIMO ATTO SI RECITA AL ‘RIGAMONTI’ DI BRESCIA

LECCO – Gli ultimi due turni del campionato di serie B a termine di regolamento si giocano in contemporanea, il 5 maggio alle 15 e venerdì 10 alle 20.30. L’ultima trasferta per il Lecco di Andrea Malgrati è in calendario nel pomeriggio di domenica, nel derby lombardo con le rondinelle di Rolando Maran a caccia della qualificazione ai playoff. All’andata i biancoazzurri espugnarono Lecco 0-2, una gara sfortunata per i manzoniani: due rigori falliti e tante altre occasioni gettate al vento diedero da subito i connotati della stagione che il Lecco avrebbe dovuto affrontare.

Orfani degli acciaccati Louakima, Capradossi, Listkowski, Beretta e Lamanna oltre allo squalificato Lepore il Lecco affronta i quotati rivali senza timori reverenziali, come precisa mister Malgrati: “Sicuramente all’andata fu un match particolare dove non meritavamo di perdere. Ora chiedo la prestazione, dovremo essere bravi a creare molte palle gol aumentando così le chance per andare a segno, di certo non dovremo ripetere l’approccio avuto a Parma. Non abbiamo nulla da chiedere alla classifica ma vogliamo finire il campionato in maniere dignitosa”.

Mister resterà alla guida della squadra nella prossima stagione?

“Io ho un altro anno di contratto ma a questo penseremo dopo la gara con il Modena”.

Malgrati ha ragione, difficile se non impossibile scrutare il futuro in un ambiente pieno di incertezze societarie. Tanti i nodi da sciogliere, altrettanti i punti interrogativi a cui rispondere, ancora 180’ minuti e ne dovremmo saperne di più.

Arbitra Di Marco di Ciampino, assistenti Vigile di Cosenza e Belsanti di Bari; quarto uomo Catanzaro di Catanzaro, Var Di Martino di Teramo, Avar Miele di Nola.

Alessandro Montanelli