CASO GILARDI, UDIENZA FIUME, IPOTESI DI DIFFAMAZIONE ALL’EX AMMINISTRATRICE

LECCO – Caso Gilardi e diffamazione dell’ex amministratore di sostegno, avvocato Elena Barra: udienza fiume oggi in tribunale a Lecco davanti al giudice Gianluca Piantadosi. Gli imputati sono l’ex badante Brahim El Mazoury e due Iene, Carlotta Bizzarri e Giovanna, detta Nina, Palmieri. L’ex amministratore di sostegno, assistita dall’avvocato Elena Ammannato, ha querelato i tre per dichiarazioni e servizi delle Iene ritenuti diffamatori.

Durante l’udienza è stata sentita l’imputata Nina Palmieri che ha ripercorso la vicenda, come ha acquisito il video con Carlo Gilardi che urlava, rifiutando di andare in una Rsa, poi i vari incontri avuti ad Airuno e i servizi in onda. Inoltre ha spiegato che sulla vicenda di grande interesse a livello mediatico si sono interessati in diverse occasioni, tra novembre e dicembre 2020, Giorgia Meloni, GianMario Fragomeli e il cantante Andrea Boccelli.

L’accusa, condotta dal Pm Chiara Stoppioni, ha ponto domande sulle fonti e come sono stati articolati i servizi televisivi sulla vicenda.

Nel pomeriggio sono state le difese a la parte civile a porre domande per aver un quadro completo sulla vicenda. Il giudice ha poi aggiornato l’udienza.

