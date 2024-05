MALTEMPO, DANNI NEL LECCHESE E LAVORO EXTRA PER I POMPIERI

LECCO – La pioggia incessante che da ieri si sta abbattendo sul Lecchese sta causando danni in tutta la provincia; il più recente è stato l’allagamento della “Nuova Lecco-Ballabio”, attualmente chiusa in discesa. Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono mobilitate per svolgere svariati interventi sul territorio.

I principali riguardano il soccorso a persone in difficoltà, l’arginamento di smottamenti e allagamenti, la rimozione di ostacoli e il taglio delle piante pericolanti (nelle foto sotto le operazioni effettuate nella giornata di oggi, 15 maggio, a Torre de Busi).

Il meteo, però, sembra non voler dare tregua e le piogge proseguono; ulteriori aggiornamenti appena disponibili, sempre su Lecco News.

RedCro