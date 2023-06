LECCO – Inusuale concentrazione di episodi di cronaca accomunati dal disagio, nella notte appena trascorsa. Vero, si trattava di un sabato sera più domenica mattina (proprio in questi orari accadono eventi del genere), ma la quantità di risse e sbornie in poche ore impressiona anche i cronisti più abituati a registrare notizie “spinose” come queste.

Ben 4 le aggressioni, sparse in tutta la provincia: vittime un 38enne colpito a Colico in via Nazionale intorno all’una e tre quarti del mattino (per lui assistenza in codice giallo da parte della locale Croce Rossa e trasporto all’ospedale di Gravedona), poco prima un 39enne a sua volta in ‘giallo’ al termine di una lite è stato soccorso a Calolzio mentre in zona stazione a Lecco ad avere la peggio è stato un uomo di 44 anni che ha avuto bisogno dell’intervento dell’ambulanza del Soccorso Alpini Mandello – finendo all’ospedale ‘Manzoni’ con conseguenze fortunatamente lievi.