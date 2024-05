MERCATINO DELL’USATO: ARRIVA A LECCO “LIBRI AL CHILO”

LECCO – L’11 e il 12 maggio, dalle 9:30 alle 18, Larioform organizza Libri al chilo, l’evento dove sarà possibile scegliere tra una vastissima opzione di libri usati a soli 10 euro al chilo. Il ricavato verrà totalmente utilizzato per progetti contro la dispersione scolastica. Per acquisti di almeno un chilo di libri in omaggio una shopper riutilizzabile.

Nel corso dell’evento sarà anche possibile donare libri usati in buono stato per le successive edizioni. Non si raccolgono enciclopedie o libri scolastici.

Libri al chilo è organizzato da Larioform, associazione culturale no profit con esperienza decennale nelle iniziative di utilità sociale. Nello specifico l’associazione si occupa di formazione con lezioni di lingue, sostegno allo studio a tutti i livelli, tutoring per ragazzi DA e DSA con personale specializzato, certificazioni informatiche e linguistiche e offre servizi anche come polo convenzionato delle migliori Università telematiche italiane.

Libri al chilo si terrà l’11 e il 12 maggio, dalle 9.30 alle 18 presso la sede di Via Celestino Ferrario 23/a a Lecco.