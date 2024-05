LECCO BASKET WOMEN: A SESTO FINISCE L’AVVENTURA DEI PLAYOFF

SESTO SAN GIOVANNI (MI) – Sesto si impone in gara 3 per 74-51 e si qualifica per le semifinali dei playoff per la Serie B di basket femminile dove affronterà la vincente di Gallarate-Parre. La LBW è costretta dunque alla resa nella gara decisiva, ma esce dal campo a testa alta contro una formazione che ha dimostrato di avere delle grandi qualità tecniche. La squadra di Canali gioca alla pari per due periodi, poi nel terzo Sesto allunga e non viene più ripresa dilagando nei minuti finali.

Inizio di gara contratto per le blucelesti con tante palle perse. La tensione è alta, ma nonostante le triple di Ramon e Ostoni, le ospiti riescono a restare aggrappate. Il primo allungo della squadra di casa arriva all’inizio del secondo periodo dove la solita Ramon e Volpato bucano la retina trovando il +14 (26-12 al 14′). Il time out di Canali scuote la squadra, che trascinata da una generosa Bassani accorcia le distanze arrivando al riposo sul -5 (29-24).

Dopo la pausa, sono sempre le sestesi ad avere in mano l’inerzia della partita grazie alle ampie rotazioni della panchina. Ostoni e Bettoni puniscono la difesa lecchese che accusa il colpo con il divario che tocca la doppia cifra (44-34 al 27′). Da qui in poi la LBW non è più in grado di riprendere in mano la partita, che nel quarto periodo diventa una vera e propria resa, dovuta alla mancanza di energie. Alla fine il divario tocca i 24 punti con le sestesi che centrano la meritata qualificazione. Applausi alle blucelesti per essere arrivate alla bella contro una formazione quotata, ma un doveroso ringraziamento al numeroso pubblico lecchese presente sugli spalti con tamburi e trombette che hanno sostenuto le proprie giocatrici.

Ora la stagione è conclusa ed è tempo di bilanci. A fine gara coach Canali ha voluto ringraziare tutte le sue ragazze: “Oggi voglio solo dire pubblicamente grazie alle mie giocatrici per questa stagione strepitosa – le sue parole – Dal raduno a oggi abbiamo lavorato a testa bassa, crescendo tantissimo e arrivando a essere una realtà solida e credibile, pur con tutti i nostri limiti. Siamo diventate giorno dopo giorno una squadra, che in questi play off ha veramente buttato il cuore oltre l’ostacolo e dimostrato di avere veramente anima. Abbiamo perso i quarti di finale giocando alla pari per 110 minuti su 120 contro una formazione di altissimo livello fisico e tecnico, e alle 12 ragazze avversarie rivolgo i miei sinceri complimenti per le notevoli qualità espresse, ma noi usciamo a testa altissima”.

“Non tradisca il parziale finale, frutto di 10 minuti in cui abbiamo finito la benzina fisica ed emotiva – continua Canali -. Giocare 48 ore dopo gara 2 sapevamo avrebbe pesato su di noi, che abbiamo età e preparazione diversa da una formazione giovanile di eccellenza, infarcita di atlete nazionali, abituata a ritmi e carichi ben differentemente strutturati. Era scontato e il campo lo ha detto. Non ho rimpianti per quanto le mie ragazze hanno messo sul parquet, dimostrandosi veramente all’altezza, stando sempre in partita, rimontando per ben due volte, fino al 29-27 di inizio terzo periodo. Poi un paio di episodi, un paio di chiamate, e via, la partita è scivolata. Sono fiera di loro e riconoscente per la stagione pazzesca che mi e ci hanno fatto vivere. Quello che hanno fatto, tutte e 17, ognuna col suo mattoncino, non glielo toglie nessuno”.

Allianz Geas Sesto-LBW 74-51

(11-8, 29-24, 52-41)



Allianz Geas Sesto: Trezzi 8, Sartori 7, Minora, Bettoni 3, Leto 3, Camera, Volpato 12, Ramon 18, Ostoni 16, De Lise, Triarico 3, Rovello 4.

All.: Preda.

LBW: Bassani 17, Aondio 2, Chitelotti, Galli, Scola 7, Donghi ne, Davide 5, Oggioni, Oddo 3, Ratti, Capaldo 10, Capellini 7.

All.: Canali.