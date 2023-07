LECCO – Promosso dalla Federazione Associazioni Italiane del Burkina Faso in Italia – Fabi e dall’Associazione Burkinabé di Lecco e provincia, in riva al Lario l’annuale incontro tra le comunità Burkinabè in Italia.

Ha partecipato il ministro dell’Economia e delle Finanze del Burkina Faso, Aboubakar Nacanabo. La delegazione degli organizzatori guidata dall’ambasciatore Ibrahim Kone, è stata ricevuta dal Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, con il quale si è intrattenuta in un lungo e cordiale colloquio in cui sono stati affrontati i principali argomenti d’interesse della comunità Burkinabè, che nel lecchese è la terza per numero di presenze.

F. S.