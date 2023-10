GALBIATE – Nella giornata del 15 ottobre è morto l’artigiano Alessandro Bonacina, fondatore della società Bonacina S.r.l con sede a Galbiate. Ha lasciato la sua affezionata famiglia, la moglie Maria Giuseppina Cagliani, i figli Antonella, Massimo, Paola, Stefano e Luca, impegnati in azienda, e i nove nipoti.

Alessandro si è contraddistinto per la sua abilità nel campo della termoidraulica, venendo riconosciuto come instancabile e minuzioso lavoratore ma anche generatore di valore per la sua comunità.

Un galbiatese DOC in tanti direbbero. Cresciuto a Migliorate vicino a Camporeso a Galbiate, e a lungo vissuto in via Bazzona dove fondò la società nel 1966 per spostarla poi nel 2000 nella frazione di Sala al Barro dove ancora oggi ha sede.

Dal carattere riservato e discreto ha sempre dato il massimo impegno per la sua attività, c’era sempre qualcosa da progettare, creare, aggiustare, recuperare con la minuziosa cura che contraddistingue gli artigiani brianzoli.

Se ne va un pezzo di quanti ci hanno vissuto e lavorato insieme, un punto di riferimento, per ciascuno c’era un ruolo, c’era posto per tutti.

Ai funerali, martedì 17 ottobre, in tanti sono accorsi presso la chiesa parrocchiale di Galbiate a ringraziarlo e salutarlo per i valori che ha sempre difeso e per la passione che lo ha sempre contraddistinto nel suo lavoro e nel rapporto con i suoi collaboratori e dipendenti, fondato sul rispetto reciproco.