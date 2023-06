MALGRATE – Dopo un lungo periodo di cattivo tempo che ha rovinato non poche manifestazioni, la festa organizzata dagli alpini di Malgrate, che ricordavano anche il 55° di fondazione, ha avuto un grande successo domenica 11 giugno al Cippo nella pineta del monte Barro con una partecipazione di oltre cinquanta penne nere e loro amici.

All’arrivo tutti sono stati accolti da un bicchiere di tè caldo per prepararsi al momento clou della giornata con la celebrazione della S. Messa da parte di don Andrea Lotterio. Poco prima, una delegazione era salita presso una stele che ricorda un amico che ha perso la vita sulle montagne, anche se era un marinaio, per la deposizione di un mazzo di fiori, di un cero e per una preghiera.

Un tricolore ha avvolto tutta la balconata intorno alla Croce del Cippo, con una staccionata che ha accompagnato i visitatori nell’ultimo tratto di salita, completamente riverniciata; il prato attorno rasato a dovere dai soliti volonterosi. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera fatta dal capo gruppo sulle note del canto degli italiani accompagnato anche dai presenti e quindi la celebrazione della S. Messa durante la quale sono stati ricordati tutti gli alpini del gruppo che sono andati avanti. Prima della benedizione conclusiva, è stata letta la preghiera dell’alpino con gli alpini sull’attenti e i gagliardetti, quello di Malgrate insieme a quelli degli amici di Valmadrera e degli Amici di Pian Sciresa, alzati in segno di deferenza.

Al termine il capogruppo ha avuto parole di ringraziamento per tutti i presenti, per coloro che hanno reso possibile la festa con il lavoro fatto e con i rappresentanti del parco del monte Barro nella persona della presidente Paola Golfari, della rappresentante dell’amministrazione comunale Sara Cipriani e del rappresentante della sezione alpini di Lecco Giuseppe Tintori, che hanno poi avuto modo di portare i saluti delle loro organizzazioni. Infine il rinfresco.

Sono poi stati estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi, che si possono ritirare il venerdì sera in sede, e che erano ben 25 variamente assortiti. Quasi una trentina di persone si sono poi fermate per un pranzo condiviso e per poter poi chiudere in bellezza lasciando il Cippo più in ordine che mai.