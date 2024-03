AMNESTY INTERNATIONAL: A GALBIATE SUL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE

LECCO – Il Gruppo lecchese Italia 211 di Amnesty International, che si occupa della difesa dei diritti umani in tutto il mondo, sarà ospite nuovamente de ‘Lo Spot’ di in via Bergamo 1 a Galbiate, dopo il partecipato incontro dello scorso ottobre sulla drammatica questione dei migranti organizzato, oltre che con Lo Spot, insieme con Resq People Saving People.

La prossima serata, in programma giovedì 28 marzo alle 20:30, affronterà invece lo scontro israelo-palestinese cercando di indagare come si sia giunti al tragico attacco di Hamas del 7 ottobre e a quello che ne è seguito.

Interverrà Antonio Scordia, referente del Coordinamento Medio Oriente e Nord Africa di Amnesty International Italia.