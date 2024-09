ASST/RAPPRESENTANZA DEI SINDACI: EMANUELE MANZONI PRESIDENTE

LECCO – Ospitata all’Ospedale Manzoni, l’elezione degli Organismi di Rappresentanza dei sindaci.della ASST di Lecco.

All’ordine del giorno, l’elezione del presidente della Conferenza dei sindaci, dei componenti del Consiglio di rappresentanza e di un componente del collegio.

Di seguito la composizione attuale degli organismi di rappresentanza:

Presidente Conferenza dei sindaci:

Emanuele Manzoni (neo-eletto)

Vicepresidente Conferenza dei sindaci:

Maurizio Maggioni

Componenti del Consiglio di rappresentanza:

Emanuele Manzoni, presidente della Conferenza (neoeletto)

Maurizio Maggioni, vicepresidente

Valeria Marinari, componente neoeletta

Claudia Paroli, componente neoeletta

Giuseppe Chiarella, componente

Componente Collegio dei Sindaci:

Chiara Narciso (neoeletta)

Presidente Assemblea dei sindaci Distretto di Bellano:

Gabriella Del Nero

Vicepresidente Assemblea dei sindaci Distretto di Bellano:

Guido Zucchi (neoeletto)

Presidente Assemblea dei sindaci Distretto di Merate:

Fabio Crippa (neoeletto)

Vicepresidente Assemblea dei sindaci Distretto di Merate:

Ivan Pendeggia (neoeletto)

Così il direttore generale dell’ASST di Lecco, Marco Trivelli, presente all’incontro: “Ringrazio vivamente il presidente uscente Guido Agostoni per l’impegno e la dedizione profuse per la comunità durante il suo mandato e per l’accompagnamento in questi primi mesi della nuova direzione di ASST Lecco. A Emanuele Manzoni i miei più sentiti auguri per il nuovo incarico che sono certo interpreterà con entusiasmo e passione.

Ci attendono sfide importanti, fra le quali la scrittura coordinata di un piano di sviluppo del polo territoriale e dei nuovi piani di zona”.