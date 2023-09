GALBIATE – Alla faccia dei detrattori, il 25enne centrocampista della Juventus residente a Galbiate Manuel Locatelli, a distanza di un anno torna a vestire la maglia della nazionale A, ora guidata da Luciano Spalletti. Non solo: il CT toscano nella conferenza stampa odierna ha indicato nel bianconero, almeno nei due prossimi appuntamenti nella corsa alla qualificazioni all’europeo, il punto cardine del suo centrocampo.

L’ultima apparizione in azzurro di Manuel è datata 11/6/2022, quando l’Italia impattò 0-0 sul campo dell’Inghilterra per la Nations League. Ventiquattro ad oggi le sue presenze in nazionale; la prima il 7/9/20 sempre nella citata competizione in Olanda-Italia 0-1 (risultando un po’ a sorpresa il migliore in campo).

Snocciolando altri numeri, nelle 24 presenze Locatelli ha messo insieme 1382 minuti (media di 57’ a gara), tredici le partite da titolare e undici da subentrato, in sei occasioni è rimasto in campo tutta la partita. Tre i gol segnati, il primo il 28/3/21 nelle qualificazioni ai mondiali, quando l’Italia espugnò la Bulgaria 2-0, a seguire la doppietta rifilata alla Svizzera nell’Europeo (16/6/21) nel 3-0 inflitto ai rossocrociati. Nei 24 match colorati d’azzurro, Locatelli ha vinto 14 gare, otto quelle pareggiate e solo due sconfitte.

Questi i numeri nudi e crudi – in un percorso che ha fatto entrare Locatelli nella storia azzurra, avendo contribuito a riportare in Italia un titolo europeo che mancava da una eternità – dal lontanissimo 1968. Erano i tempi dei vari Mazzola, Facchetti, Domenghini oltre al mitico Rombo di tuono e tuttora miglior cannoniere azzurro di sempre (35 reti) Gigi Riva.

Convocato nell’Italia Under 21 pure impegnata nella fase di qualificazione agli europei 2025, il difensore di Casatenovo in forza alla Salernitana Lorenzo Pirola.

Intanto lentamente stanno partendo i vari campionati; ad esempio in serie A (domani ore 20.45) la Juve sarà impegnata a Empoli mentre la Salernitana a Lecce. Sempre nella giornata di domenica, in B il calendario propone Spezia-Como e nelle fila liguri potrebbe andare in panchina il nuovo acquisto Salvatore Elia, attaccante domiciliato a Chiuso la scorsa stagione in forza al Palermo.

Infine nella terza serie nazionale saranno cinque le gare da prendere in esame nei match in calendario tra oggi e lunedì: impegnato nella neopromossa Giana Erminio il portiere di Casatenovo Carlo Pirola a Busto Arsizio con la Pro Patria, a seguire la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi riceve il Benevento; gara interna anche per il Potenza del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo al cospetto del Brindisi. E ancora l’Albinoleffe del difensore di Lierna Riccardo Gatti è impegnato nella proibitiva trasferta di Vicenza, a chiudere ecco il Renate del difensore di Galbiate Marco Anghileri protagonista a Firenzuola.

Da quest’anno anche tutte le partite della Serie C (Coppa Italia compresa), saranno trasmesse in diretta su Sky.

Alessandro Montanelli