TRUFFA NELLA VENDITA D’AUTO. DOCENTI DEL “FIOCCHI” CONTRO IN TRIBUNALE

LECCO – Docente del Fiocchi di Lecco raggirò un collega per una presunta vendita di auto a buon prezzo, chiesta la condanna a un anno e 4 mesi.

È alle battute finali il processo nei confronti di A.G., 47 anni, all’epoca dei fatti insegnante di materie tecniche e oggi docente in un istituto del milanese, accusato di aver truffato un collega del medesimo istituto lecchese, appropriandosi indebitamente di oltre 20mila euro.

I fatti risalgono al periodo tra il 2019 e il 2020, quando il 47enne propose l’acquisto di auto a buon prezzo a un altro docente dell’istituto Fiocchi di Lecco, che gli versò, in più tranche, prima 20.500 euro, poi 3.500 euro. Le vetture non arrivarono e A.G. si difese nei confronti dell’altro insegnante dicendo che le consegne erano in ritardo per l’emergenza pandemia. Nell’anno scolastico successiva (2020/2021) si trasferì in una scuola del milanese e non si ebbero più notizie delle auto. Così la presunta vittima presentò una denuncia. Venne aperta un’inchiesta e il 47enne è stato rinviato a giudizio.

Oggi, al termine delle discussione, il Pm Mattia Mascaro ha chiesto la condanna del 47enne a un anno e 4 mesi e 1000 euro di multa. La parte civile, assistita dall’avvocatessa Elisa Magnani, oltre alla condanna, ha chiesto il risarcimento di almeno 20.500 euro. Il giudice Bianca Maria Bianchi leggerà la sentenza a fine maggio.

A.Pa.