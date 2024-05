APP INFANZIA 2024, A CALOLZIO EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE

CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale promuove nell’ambito del Maggio Calolziese l’iniziativa App Infanzia 2024 – appuntamenti sul territorio per l’infanzia, rivolta ai bambini dai 0 ai 6 anni e alle loro famiglie attraverso una serie articolata di iniziative organizzate in collaborazione tra amministrazione comunale, Biblioteca Caterina Cittadini e Servizi Prima Infanzia Insieme Giocando.

Il primo appuntamento è programato per sabato 11 maggio alle 10 presso l’Asilo Nido di via Padri Serviti 18/a con l’iniziativa Siamo nati noi – momento di “benvenuto” ai nati nel corso dell’anno 2023 nel Comune di Calolziocorte. Nel corso della mattinata, dopo il saluto delle autorità sarà possibile partecipare a una lettura animata da parte della Biblioteca, verrà allestito uno spazio giochi per i bambini e le loro famiglie e sarà possibile visitare la struttura e ricevere informazioni sulla Biblioteca e i Servizi Prima Infanzia. Verrà inoltre consegnato un pensiero del benvenuto a ciascun bambino e piantato un albero nel giardino quale simbolo delle nuove nascite. L’evento è prenotabile entro l’8 maggio, chiamando al 0341 643820.

L’amministrazione comunale ha provveduto a invitare tutte le famiglie dei bambini nati nel corso del 2023 con un biglietto di auguri personalizzato inoltrato a mezzo posta, che riporta il disegno realizzato da Martina della Scuola Primaria di Foppenico. Il disegno era stato premiato nell’ambito del concorso “Siamo nati noi” realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte e la Scuola Paritaria “Caterina Cittadini”.

Gli altri appuntamenti relativi all’iniziativa saranno i seguenti:

Mercoledì 15 maggio alle 16.45 presso la Biblioteca Caterina Cittadini lettura animata “Trasformalibri” per bamini e bambine della fascia 12 – 18 mesi. Prenotazione entro il 13 maggio chiamando al 0341 643820.

Sabato 18 maggio dalle 10 alle 11.30 circa, per un massimo di 40 persone, presso l’Asilo Nido di via Padri Serviti 18/a si terrà lo spettacolo teatrale “SISALE” per bamini e bambine della fascia 0 – 36 mesi. Prenotazione entro il 16 maggio chiamando al 0341 643820.

Mercoledì 22 maggio alle ore 16.45 presso la Biblioteca Caterina Cittadini lettura animata “Le mutande di orso bianco” per bamini e bambine della fascia 18 – 36 mesi. Prenotazione entro il 20 maggio chiamando al 0341 643820.

