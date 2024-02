EVENTI: A LECCO PAOLO COGNETTI E IL SUO “GIÙ NELLA VALLE”

LECCO – La biblioteca civica “Uberto Pozzoli” di Lecco, organizza, lunedì 26 febbraio 2024 alle 18:30 nella sala conferenze di Palazzo Paure, la presentazione del libro Giù nella Valle, il nuovo romanzo edito da Einaudi di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017 con Le otto montagne.

Nel romanzo, la storia narra di un padre e dei suoi due figli, Luigi e Alfredo, per i quali alla nascita ha piantato due alberi, un larice e un abete. Il primo figlio, duro e fragile, in 37 anni non ha mai abbandonato la valle. Il figlio minore, ombroso e resistente al gelo, torna dopo un lungo soggiorno dal Canada. Oltre all’alcol hanno in comune la casa del padre, costruita davanti a quei due alberi. Ora che il padre se n’è andato, Alfredo è tornato in valle per liberarsi dei legami rimasti: lui non lo sa, ma quella stamberga da un giorno all’altro potrebbe valere una fortuna.

Cognetti scende dai ghiacciai del Rosa per ascoltare gli urti della vita nel fondovalle. La sua voce canta le esistenze fragili, perse dietro la rabbia, l’alcol e una forza misteriosa che le trascina sempre più giù, travolgendo ogni cosa. Lungo la Sesia come in tutto il mondo, a subire il dolore dell’uomo restano in silenzio gli animali e gli alberi.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “La biblioteca civica di Lecco prosegue nella promozione di eventi e iniziative culturali, con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione e di incontro con gli autori, nonché di diffondere cultura e informazione. L’incontro di lunedì 26 febbraio è dedicato a Paolo Cognetti e si terrà eccezionalmente nella sala conferenza di Palazzo delle Paure. Vi invitiamo numerosi a partecipare e a tenervi aggiornati sulle prossime iniziative programmate dalla nostra biblioteca”.

All’incontro, a ingresso libero, moderato da Serena Casini, interverrà l’assessora alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. Per informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare lo 0341 481122.

L’autore

Paolo Cognetti è nato a Milano nel 1978. Tra i suoi libri: Sofia si veste sempre di nero (Minimum Fax, 2012), Il ragazzo selvatico (Terre di mezzo, 2013), Le otto montagne (Einaudi, 2017), tradotto in oltre quaranta paesi e vincitore di Premio Strega, Prix Médicis étranger e Grand Prize del Banff, Senza mai arrivare in cima. Viaggio in Himalaya (Einaudi, 2018 e 2019), La felicità del lupo (Einaudi, 2021 e 2023) e Giù nella valle (Einaudi, 2023). Nel 2021 ha curato L’Antonia. Poesie, lettere e fotografie di Antonia Pozzi scelte e raccontate da Paolo Cognetti (di Antonia Pozzi, Ponte alle Grazie, 2021). Tra i film-documentari troviamo Paolo Cognetti: Sogni di Grande Nord (2021), mentre Le otto montagne (2022), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2017, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, ha vinto il Premio della giuria del 75° Festival di Cannes e quattro David di Donatello, tra cui quello per il Miglior film.

RedCult