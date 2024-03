RETROMARCIA LECCO: VIA AGLIETTI E FRACCHIOLLA, RICHIAMATO FOSCHI!

LECCO – Arriva direttamente da Bolzano l’ennesimo ribaltone della rocambolesca stagione della Calcio Lecco. Dopo l’1-0 subito in extremis contro il Südtirol, il patron bluceleste Di Nunno senior, a mente calda, ha deciso: via Aglietti e Fracchiolla, spazio al Foschi bis.

Una notizia che ha del clamoroso per svariati motivi. Intanto la tempistica, dal momento che Alfredo Aglietti è stato mister dei blucelesti per meno di un mese (dal 12 febbraio); troppo scarno il bottino di un punto in quattro gare, con la tanto attesa reazione che non c’è stata. Altrettanto temeraria la scelta di richiamare Luciano Foschi, “cacciato” non senza poche polemiche nell’ottobre scorso, poco dopo aver rinnovato il suo contratto con il Lecco fino al 2025. Legame che probabilmente ha spinto il tecnico emiliano a dire sì alla chiamata del suo ex ex Patron.

Diverso invece l’esonero di Fracchiolla. Si vocifera che DS e Di Nunno fossero ai ferri corti da tempo e la trasferta di Bolzano è stato il pretesto giusto per chiudere il rapporto. Su Fracchiolla grava soprattutto il peso di un mercato non considerato all’altezza dell’obiettivo salvezza.

Cosa aspettarsi ora? Foschi ritrova a Lecco una rosa notevolmente rinnovata rispetto a quella precedente al suo addio, anzi, arrivederci. Il suo dogma della difesa a tre, fortemente criticato dal presidente, e il gioco “provinciale” accontenteranno il furente Di Nunno?

Difficile dire cosa aspettarsi. Intanto, via alle danze col Foschi Bis.

G. G.