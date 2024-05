LECCO BASKET WOMEN: CONFERMATA COACH VALENTINA CANALI

LECCO – Per il quinto anno di fila, Valentina Canali sarà alla guida della Lecco Basket Women. Archiviata l’eliminazione nei quarti di finale, l’ultima resta una stagione da incorniciare per le lecchesi che si confermano in Serie C.

“Sono contenta. Il club mi ha confermata e ho accettato volentieri – dice coach Valentina Canali – Con gli innesti di Bassani e Capellini eravamo attrezzate per un campionato importante, però avevamo anche perso determinate giocatrici. E pur lavorando su un gruppo già formato non era scontato che potessimo fare bene. Merito di tutta la rosa e di qualcuna, tipo Aondio, che è diventata preziosa nelle rotazioni”.

“All’inizio la qualità espressa sul campo non era al top – continua Canali – Poi da gennaio abbiamo messo il piede sull’acceleratore. Abbiamo fatto un ottavo di finale super con Melzo. Nei quarti con il Geas è rimasto il rimpianto di aver dovuto giocare gara 3 dopo due giorni: siamo state in partita, ma avevamo di fronte delle sedicenni talentuose che si allenano molto, ed era impensabile tenerle. Magari fosse stato una settimana dopo”.

Sui tre anni in C: “Il primo una semifinale inattesa. Il secondo infelice. Ma con la formula di quest’anno era molto più difficile”, conclude Canali.