LECCO – Una vicenda da incubo. Questo è emerso dai racconti della donna che notte tempo è riuscita a fuggire da un condominio del centro città dopo le ennesime violenze. Segregata in casa, parrebbe da diversi mesi, la 29enne è stata ripetutamente violentata e picchiata dal marito, un cuoco 37enne che avrebbe utilizzato anche coltelli da cucina.

In palese stato di choc e con addosso i segni delle ultime violenze, è stata soccorsa dagli operatori del 118 in corso Martiri della Liberazione, prima di essere portata immediatamente al Manzoni ed essere ricoverata in osservazione. Per il marito è scattata la denuncia a piede libero per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia, mentre la donna è già stata trasferita in un luogo protetto.