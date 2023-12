METEO. IN SETTIMANA PAUSA ASCIUTTA E TEMPERATURE IN RIALZO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il transito di un’ondulazione depressionaria atlantica determina deboli precipitazioni fino alla prima metà della giornata di martedì 5, che risulteranno nevose a tratti sulla bassa pianura centro-occidentale. Segue una fase asciutta e più soleggiata fino a giovedì 7, con temperature in generale rialzo. Venerdì 8 possibile avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione.

Martedì 5 dicembre cielo da inizialmente molto nuvoloso o coperto progressivo dissolvimento della nuvolosità partendo da ovest, fino a completo rasserenamento in serata. Residue piogge deboli o pioviggini nelle prime ore sulla bassa pianura orientale, fiocchi di neve in Appennino e settori alpini orientali fino a 400-600 metri circa, segue generale esaurimento dei fenomeni. Temperature minime in aumento, massime in lieve rialzo. Zero termico in generale rialzo fino a 800-1000 metri nella seconda parte del giorno. Venti in montagna moderati settentrionali.

Mercoledì 6 dicembre cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento di tipo irregolare sui settori alpini e ad est della regione. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 1500 metri. Venti in montagna tra deboli e moderati settentrionali.

Giovedì 7 dicembre cielo sereno o al più poco nuvoloso per velature in transito da ovest, più diffuse tra il pomeriggio e la sera. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime pressoché stazionarie. Zero termico intorno a 1200-1400 metri. Venti in pianura deboli variabili o assenti, in montagna deboli e tendenti a disporsi da sud.

Fonte Arpa Lombardia