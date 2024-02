NE SO… UN SACCO! LA 3^C ‘GIOVANNI XXIII’ DI GALBIATE VINCE IL SILEA TRIVIAL TRASH

GALBIATE – La classe 3^ C dell’istituto “Giovanni XXIII” di Galbiate si aggiudica il primo “Trival Trash”, l’innovativa sfida on line tra scuole secondarie di 1° grado dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e della raccolta differenziata promossa da Silea, la società pubblica lecchese dell’economia circolare.

Le classi iscritte alla competizione sono state 26, per un totale di 520 studenti coinvolti in un vero e proprio torneo tra Istituti, con tanto di qualificazioni per conquistarsi l’accesso alla finale.

Guidati online da un animatore e divulgatore scientifico, le classi partecipanti – che hanno ricevuto anche un apposito kit didattico digitale per approfondire tutte le tematiche previste – si sono confrontate tramite un’apposita applicazione web con una serie di domande che spaziavano dalla differenziata al trattamento dei rifiuti, alle sfide della transizione ambientale ed energetica. Un focus particolare è stato dedicato alle azioni quotidiane che si possono mettere in campo per salvaguardare il Pianeta.

Velocità e numero di risposte esatte hanno permesso alle classi di accumulare i punti necessari per scalare la classifica, che è risultata la seguente: prima classificata la classe 3^C della scuola Giovanni XXII di Galbiate, al secondo posto la classe 1^ E dell’istituto Enrico Fermi di Barzanò e al terzo posto la classe 2^A, anch’essa della scuola Giovanni XXIII di Galbiate.

Le tre classi vincitrici si sono aggiudicate gadgets per gli alunni e buoni offerti da Silea per la fornitura di materiale didattico e/o tecnologico per l’Istituto.

“Complimenti a tutti i ragazzi e ai loro insegnanti che hanno deciso di mettersi in gioco e di “accettare” la nostra sfida. L’educazione ambientale è una delle mission di Silea: ogni anno incontriamo più di 7000 studenti di tutte le fasce d’età per approfondire le tematiche ambientali, con proposte didattiche su misura – commenta la presidente di Silea, Francesca Rota -. Il trivial trash è stata una delle novità proposte quest’anno ed ha riscosso un ottimo successo sia tra i professori che tra gli studenti: l’aspetto ludico e divertente è stata una chiave efficace per veicolare alle nuove generazioni messaggi di sensibilizzazione ambientale”.

Trivial Trash è una proposta educativa di Silea in collaborazione con “La Lumaca”, Cooperativa che dal 1979 si impegna a diffondere a livello nazionale la cultura della sostenibilità ambientale nelle scuole, nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni.