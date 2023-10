LECCO – Davvero molto nutrita la sfilza di risultati che arrivano dai calciatori lecchesi, in campionato e non solo. Nella massima categoria il centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli gioca 90’ con la sua Juventus nel vittorioso derby della Mole (2-0) ai danni del Torino.

Tre punti li intasca anche la capolista Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (entrato al 47’s.t.) che supera 1-0 a Marassi il Genoa, grave stop della Salernitana del casatese Lorenzo Pirola (90’) ko 3-0 a Monza.

Sempre il Milan impatta 0-0 nella trasferta di Champions con il Borussia – resta in panchina Bartesaghi. In serie B brodino per lo Spezia dell’attaccante di Chiuso Salvatore Elia (in campo sino al 21’ della ripresa), quindi nella terza serie del calcio nazionale torna al successo garibaldino a Legnago 1-2 la Giana Erminio del portiere di Casatenovo (in panca) Carlo Pirola. Buon punto quello strappato a Caravaggio, sul campo dell’Atalanta Under 23 (1- 1) dall’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’), secondo rovescio di fila dopo un ottimo avvio per la Turris dell’olginatese garibaldino a Legnago 1-2 – impiegato fino al 31’ s.t. nella sconfitta interna 1-3 dal Francavilla.

Questa sera fari puntati invece alle 20:45 su Avellino-Potenza: sarà dura per gli ospiti, guidati in panchina dal tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, uscire indenni dalla trasferta irpina.

In settimana, prima del turno odierno, è partita anche la Coppa Italia di serie C a eliminazione diretta; in questa competizione si qualifica la Giana, corsara sul terreno della Pro Sesto 1-3 (da segnalare l’impiego di Pirola, in campo 90’). Supera il primo ostacolo pure la Turris grazie al 2 -0 interno inflitto al Cerignola, Scaccabarozzi entra al 29’s.t. Eliminato ai rigori il Potenza (2- 2 dopo i supplementari), che si arrende alla Juve Stabia.

La Coppa tornerà il 7 novembre, con la Giana Erminio ospite del Padova mentre la Turris riceve la Juve Stabia.

Nella serie A femminile la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore (in campo sino al 45’p.t.) espugna il rettangolo del Milan 0-1. Vince anche il Como a Genova con la Sampdoria 1-2: nelle fila lariane ancora panchina per il portiere di Mandello Astrid Gilardi.

Nel prossimo turno il Como ospita il Milan e la Juventus il Sassuolo. Pure le ragazze saranno impegnate in Coppa Italia, il Como domani a Napoli e mercoledì la Juve a Verona contro il Chievo.

In chiusura le nazionali; quella maggiore di Locatelli sarà impegnata per la qualificazione all’europeo – sabato 14 a Bari con Malta, tre giorni dopo ecco la trasferta in Inghilterra.

L’Under 21 di Lorenzo Pirola giocherà a Bolzano con la Norvegia, mentre l’under 19 di Bartesaghi disputerà due test amichevoli, entrambi in Serbia con la nazionale di casa, il primo l’11 ottobre la seconda il 14 rispettivamente alle 16 e 18.

Alessandro Montanelli